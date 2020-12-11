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Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD'dan deprem açıklaması

Son dakika haberleri... AFAD, Muğla'ya bağlı Datça açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Muğla Datça açıklarındaki depremin 4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD'dan deprem açıklaması

Muğla'ya bağlı Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında göre, saat 14.01'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklaması şöyle:

"Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

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