11 Aralık 2020, Cuma
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İşte Yunanistan'ın Türkiye korkusu

'de 'ye kaybeden , son olarak Karabağ'da için ile anlaşma yapmıştı. Tüm cephelerde mağlup olan Yunanistan, Türkiye'nin denizleri kontrol edecek olmasından korkuyor.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020
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İşte Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Türkiye'nin sahada ve masada kararlı duruşu Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Her türlü ayak oyununa soyunan komşu Atina'dan Türkiye konusunda itiraflar gelmeye devam ediyor. Bu kez de Yunanistan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı kendileri için acı gerçekleri dile getirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini hazmedemeyen Yunanistan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Kathimerini gazetesine analiz yazarak itirafları peş peşe sıraladı.

PASİFİK'E ERİŞİM İMKANI ARTTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Mavi Vatan doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'ya ve Somali sayesinde de Kızıldeniz'e açıldılar. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Diakopulos, Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini artırdığına vurgu yaptı. Diakopulos değerlendirmesinde, "Özellikle son 6 yılda Afrika kıtasında 26 büyükelçilik açtılar. Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişlettiler" ifadelerine yer verdi.

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