Ermenistan-Yunanistan-PKK ittifakı BM raporuyla kanıtlandı

"27 Eylül 2020'den bu yana, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin doğrudan ve gelişigüzel saldırıları sonucunda 94 sivil öldürülmüş, 400'den fazla sivil yaralanmış ve okullar da dahil olmak üzere 3 bin 410 özel ev, 120 apartman ve diğer 512 sivil yerleşim, anaokulları, hastaneler, dini siteler ve kültürel anıtlar yıkılmış ya da zarar görmüştür."

Barış sürecini baltalamak için birçok eyleme başvuran Erivan yönetiminin yabancı terörist savaşçıları kullanmasına da bu noktada işaret edildi.

Irak, Lübnan ve Suriye'den getirilen kişilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı şekilde nakledildiği belirtildi.

PKK'LILARI YUNAN UÇAKLARI TAŞIDI

Azerbaycan'dan BM'ye yabancı savaşçı raporu: PKK'lıları Yunan uçakları taşıdı

İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan'a karşı savaş operasyonlarına hazırlamak için bu kişilere barınma, eğitim ve lojistik temin edilirken, PKK ve ASALA terör örgütlerinin talimatıyla Ermenistan tarafından eğitim kampları kurulduğu aktarıldı.

Buna göre yabancı terörist savaşçıların transferi, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırısından hemen sonra artırıldı.