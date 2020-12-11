Son dakika: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite bursu ne kadar?

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencileri için burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, VGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite bursu ne kadar? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.