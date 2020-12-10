Son dakika | FETÖ ve Yunanistan omuz omuza verdi! Hainler yakalanmamak için bu hatları kullanmış
Son dakika haberi...Yurt içi telefon operatörleri üzerinden kurdukları iletişimle tek tek belirlenen FETÖ üyelerinin sinsi taktiği ortaya çıktı. Hainlerin, yakalanmamak için Yunan telefon hatlarını kullandıkları belirlendi
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Dijital materyallerde yapılan ilk incelemelerde örgüte üye kazandırılması noktasında halen aktif bir yapılanmaya gidildiği ortaya çıkarıldı. FETÖ operasyonlarında artan itirafçı sayısına karşı örgüt üyelerinin motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya çalıştıkları belirlendi.
YUNAN HATLARIYLA İLETİŞİM
Şüphelilerden 2'sinin cep telefonlarında yapılan ilk incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için Yunanistan'daki GSM operatörlerine ait hatları kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Yunan hatlarına indirdikleri şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla örgüt içi haberleştikleri belirlendi.
KRİPTOLU PROGRAMLARA DA RASTLANDI
Örgüt üyelerinin şifreli mesajlaşma uygulamalarını indirdikleri telefonlarında ayrıca, olası polis baskınlarına karşı yazışmaların silinebilmesine yarayan kriptolu programlara da rastlandı.
BAŞAKŞEHİR'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Bilindiği üzere geçen cumartesi Başakşehir'deki bir adrese düzenlenen baskında ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlatmıştı. Bina çevresinde yapılan aramalarda çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirilmişti.