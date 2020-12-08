"TÜRKİYE İLE KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu çerçevede denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız, çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönünde belirli bir dönem içerisinde somut adımlar atması gerektiğini savunan Miçotakis, "Ancak Türkiye, AB zirvesinden sadece 10 gün önce Oruç Reis gemisini geri çekti." dedi.

Kıbrıs Rum yönetimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül'de veto etmişti.