Katiline aşık oldu, babasıyla birlikte öldü! Cemile Nur Acar'ın dramı yürek sızlattı
Son dakika haberine göre; Bilecik'te yaşayan Fatma ve Abdullah Duman çiftinin küçük kızı 23 yaşındaki Cemile Nur Acar aşık olduğu adamın kurbanı oldu. Katiliyle evlenmek için ailesiyle aylarca mücadele eden Cemile Nur Acar boşanmak üzereyken canından oldu.
Bilecik'te yaşayan Fatma ve Abdullah duman çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 23 yaşındaki Cemile Nur Acar, 1,5 yıl önce tanıştığı Onur Acar'a aşık oldu. Ancak Onur'un düzenli bir yaşamı olmaması nedeniyle Cemile Nur'un ailesi bu birlikteliği onaylamadı. Genç kız, sonunda babasını ikna ederek, aşık olduğu adamla evlenmek için izin aldı. Sadece 1.5 yıl süren evlilik Cemile Nur'un kabusu oldu. Boşanmak isteyince hem kendisi hem babası cinayet kurbanı oldu. Onur Acar, av tüfeğiyle Adliye önünde kayınpederi ve 11 aylık kızının annesi Cemile Nur'u gözünü kırpmadan katletti.
Merkeze bağlı Yeniköy'de çiftçilikle uğraşan Abdullah Duman, çocuklarının okuması ve daha iyi bir hayat sürmeleri için Bilecik'te eşi ile birlikte çeyiz dükkanı açtı. Kendisi minibüsüyle gezi turları yaparken, eşi Fatma ve kızı Cemile dükkanda duruyorlardı. Büyük kızı evlenip yanlarından ayrılınca oğlu ve küçük kızı ile birlikte kalan Baba Cemile'nin bir dediğini iki etmedi.
UZUN SÜRE İLİŞKİYE KARŞI ÇIKAN BABA DA ÖLDÜRÜLDÜ
2018 yılının sonlarına doğru kızı Cemile biriyle arkadaş olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyleyince şaşıran Abdullah Duman, çocuğu araştırınca. Kızına layık olmayacağını düşünen baba bu birlikteliğe karşı çıktı. Ancak çok sevdiği kızının ısrarlarına dayanamayarak ve eşinin de onaylaması üzerine düğüne izin verdi. 2019 yılının Haziran ayında Cemile Onur Acar ile dünya evine girdi.
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAKTAN CEZAEVİNE GİRDİ
Kısa bir süre sonra hamile kalan Cemile Nur, çocuğunu kucağına alınca eşinden gördüğü şiddetin biteceğini düşündü ancak yanıldı. Çocuk olduktan sonrada kocasının şiddetine maruz kalan Cemile Nur için, Onur Acar'ın ruhsatsız silah bulundurmaktan cezaevine girmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Babasının evine dönen genç kadın babası Abdullah Duman'ın da onay vermesiyle boşanma davası açtı. Biran önce Onur Acar'dan kurtulmak isteyen Cemile duruşma günü heyecanla Adliyeye gitti.
KIZINI YALNIZ BIRAKMIYORDU
Damadını hiç istemediği halde kızını kıramayan ve evlenmesine izin veren Abdullah Duman, Cemile'nin başına bir şey gelmesinden korktuğu için kızını hiç yalnız bırakmıyordu. Duruşma günü de kızını yanına alarak mahkemeye giden Abdullah Duman, kendilerini bekleyen damadına kızıp konuşacak bir şeyin olmağını kızını rahat bırakmasını istedi. Bunun üzerine arabadan av tüfeğiyle Onur Acar'ın geri geldiğini gören baba kızını korumak için önüne geçti. Kurşunların hedefi olan Abdullah Duman olay yerine yaşamını yitirirken kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
12 GÜN DAYANABİLDİ
Adliye önünde babasıyla birlikte boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısına uğrayan Cemile Nur Acar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra daha 11 aylık çocuğuna doyamadan yaşamını yitirdi. Genç kadından geriye severek evlendiği adamla çekildiği düğün fotoğrafları ve mezarının başında oturan çocuğu kaldı.
HAYAT ARKADAŞINI VE KIZINI KAYBETTİ
Baba kızın adliye önünde üzerindeki av tüfeğiyle yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını gören anne Fatma Duman, şoka girdi. Önce eşini toprağa veren 12 gün sonrada kızını son yolculuğa uğurlanan acılı anne evine kapandı. Komşularına "Kızıma mı yanayım eşime mi yanayım yoksa ortada kalan torunuma mı?" dediğini öğrenilen Fatma Duman, sosyal medya hesabından kızının cenazesini paylaşarak damadı için şunları yazdı: "Bir yavruyu böyle çaresiz ve annesiz bırakanın Allah cezasını versin cehennem kuyusunda cayır cayır yansın"
KADINA ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Baba Abdullah Duman ise yaşanan olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından kadına şiddet videosu paylaşım Kadir Şeker olayına dikkat çektiği görüldü.