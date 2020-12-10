Son dakika: Zafer gününde tarihi imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar

MACRON'A SERT ÇIKTI: SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ

Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız.

CAMİLERİ, KİLİSELERİ BİLE YAKIP YIKTILAR

Şehitlerimiz bir şeye inanarak şehit oldu. O ruhaniyetin, o mekanlarından bizim bu sedayı duymamız lazım. Çünkü onlar ölü değil, diridirler.

Gazilerimizi görünce ayrıca mutlu olduk. Bunlar boşuna gazi olmadılar. Bu gaziliğin altında yatan bir şey var. Karabağ'ı gerçek sahiplerine kazandırmak içindi ve bu gaziler verdikleri şehitlerle bunu başardılar.

Altyapı-üstyapı çalışmalarımızı yaptık. Tüm o bulundukları yerlerde her şeyi yakıp yıktılar. Camileri, kiliseleri bile yakıp yıktılar. Bunları anlamak mümkün değil.

Yakıp yıkılan yerlerin imarını da nasıl 20 yıl önce geldiğimde nasıl bir Bakü vardı, bugün nasıl bir Bakü var... Tamamen değişti. İşte 20 yıl öncesinden bugüne getiren Azerbaycan yönetimi orayı da hiç gecikmeden 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hâle getirecektir. Bu güç, kudret İlham kardeşimde var.

ATILACAK DAHA ÇOK İMZALAR VAR

Bugün kabir ziyaretlerinde dolaşırken İsmail Kahraman Bey daha önceki gelişlerimden her birinde çok farklı bir Azerbaycan gördüm. dedi. Dolayısıyla ben bunu 20 yıl içinde çok yaşadım. Bu yaz mevsiminde bile inşallah Karabağ'ın nasıl değiştiğini de göreceğiz.

Atılacak daha çok imzalar var."