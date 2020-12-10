SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müjdeledi | Azerbaycan'la vizeler kalkıyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun! " cümleleriyle müjdeli haberi verdi.