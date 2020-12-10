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SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müjdeledi | Azerbaycan'la vizeler kalkıyor...

haberi... ile ilişkileri tarihi günlerden geçiyor. Önemli gelişmeyi müjdeledi. Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müjdeledi | Azerbaycan'la vizeler kalkıyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun! " cümleleriyle müjdeli haberi verdi.

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