Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2020 koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan bugün kaç kişi öldü
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.
Tabloya göre son 24 saatte 220 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 751'e yükseldi.
Bugün toplam 206 bin 202 test yapılırken, 30 bin 424 yeni vaka ve 5 bin 918 yeni hasta tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 564 bin 435 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 232 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 452 bin 593'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 943 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMATwitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık." dedi.
Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız" mesajını verdi.