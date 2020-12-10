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Son dakika: Çoklu baro kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre 'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi 'de yayımlandı. Kararda, "Aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır" denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: Çoklu baro kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda, "Anayasa'da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri yer alıyor.

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