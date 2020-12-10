Son dakika: Çoklu baro kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır" denildi.
GÜNDEM DHA
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Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gerekçeli kararda, "Anayasa'da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri yer alıyor.