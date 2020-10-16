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Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçildi! TTB'ye çoklu baro modeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabibleri Birliği'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından AK Parti'nin hukukçuları harekete geçti. Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri emsal alınacak. Düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısına bakılarak o ilde ikinci bir odanın kurulmasının önü açılacak.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçildi! TTB'ye çoklu baro modeli

Yeni Şafak'ın haberine göre AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek odalarıyla ilgili verdiği yeni düzenleme sinyalinden sonra çalışmaya başladı. Türkiye Barolar Birliği düzenlemesi sırasında diğer meslek odalarıyla ilgili çalışmalar da raftan indirilecek.

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İKİ ÖRNEK DÜZENLEME
Buna göre, kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek örgütlerini kapsayacak genel bir düzenleme yapılacak. Daha önce AK Parti tarafından yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri bu kapsamda emsal olarak alınacak. Yapılacak düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısına bakılarak o ilde ikinci bir odanın kurulmasının önü açılacak. Meslek mensupları kurulan odalar arasında tercih yaparak istedikleri odaya kayıtlarını yaptırabilecek. Bir kişi sadece bir odaya kayıtlı olacak.

ÜYE SAYISI KADAR TEMSİL
Kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edilecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegeler, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz sahibi olacak. AK Parti kurmayları düzenlemeyi hazırlarken, daha önce yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleriyle ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurular ve AYM'nin kararlarını da göz önünde bulunduracak. Çalışma, Meclis'in bütçe maratonundan sonra hazır hale gelecek.

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