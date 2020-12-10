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CHP'li Tanju Özcan Bolu'daki sakal-bıyık talimatı ile olay oldu

'nun ’li Belediye Başkanı skandallarına bir yenisini daha ekledi. Mültecilere, koronavirüsten ölen yaşlılara ve hemşehrilerine hakaretler savuran Özcan, bu kez de kılık-kıyafet genelgesiyle tepki topladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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CHP'li Tanju Özcan Bolu'daki sakal-bıyık talimatı ile olay oldu

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden yaşlılar için "Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı" diyerek tepki çeken Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, kılık-kıyafet talimatı ile yeniden gündem oldu.

BOLU'DA YAPTIKLARI OLAY OLDU

Mültecilerin aşevini kapatan, 'Artık zapt edemiyorum. Şebeke suyuna şap katacağım' ifadeleriyle hemşerilerine hakaret eden CHP'li Özcan, her geçen gün diktatörlüğünün üstüne katmaya devam ediyor.

SAKALA YASAK GETİRDİ

Yenişafak'ın haberine göre; Özcan, 08.12.2020 tarihinde yayınladığı genelgede, "Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar aşırılığa kaçmayacak, sade bir kılık kıyafette olmaları, kıllık ve kıyafette birlik ve bütünlük içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmıştır" diyerek çalışanlarına sakalı yasaklayıp kravat takma zorunluluğu getirdi.

İLGİNÇ BIYIK TARİFİ

Talimattaki asıl bomba ise 'bıyık' maddesi oldu. Özcan talimatta akla ziyan bir bıyık tarifi yaptı. Talimattı şu ifadeler kullanıldı: "Görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapamayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir."

UYMAYAN OLURSA...

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılık kıyafet yazısında kurallara uymayan personele idari ceza uygulanacağı tehdidinde bulunularak şunlar kaydetti: "Konu ile ilgili olarak birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak, personelin ikaz edilmesini, kılık ve kıyafetine özen göstermeyenler hakkında gerekli idari işlemin tesis edileceğinin bilinmesini, uygulanmada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini önemle rica ederim. "

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