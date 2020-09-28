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İstanbul 2. Baro resmen kuruldu!

İstanbul 2. Baro, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurul ile kuruldu. Genel kurula tek aday olarak katılan avukat Gönül Yıldız, 2. Baronun Kurucu Genel Başkanı oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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İstanbul 2. Baro resmen kuruldu!

Kurulan 2. Baro hakkında açıklama yapan avukat Mustafa Doğan İnal, "Bugün güzel ve tarihi bir gün.. Azimle, inançla ve emekle çıkılan yolda bugün baromuzun kuruluş genel kurulunu yapıyoruz. Bugün itibariyle baromuz tüzel kişilik kazanmış olacak. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"İstanbul 2 nolu baromuz hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diyen avukat Mustafa Korkut ise, "Zorunlu değil tercih edilen baro ilkesiyle hareket edecek mesleğe meslektaşa yenilikle hizmet edecek " şeklinde konuştu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İstanbul 2 Nolu Baro'nun kuruluş genel kurulu yapılmıştır. Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabiliyor.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

Avukat Gönül Yıldız

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