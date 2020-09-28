İstanbul 2. Baro resmen kuruldu!

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İstanbul 2 Nolu Baro'nun kuruluş genel kurulu yapılmıştır. Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabiliyor.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

Avukat Gönül Yıldız