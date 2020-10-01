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Son dakika... AYM'den CHP'nin baro başvurusuna ret

Son dakika haberine göre… Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika... AYM'den CHP'nin baro başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

GÜNDEM TOPLANTISINDA ELE ALDI

Genel Kurul, CHP'nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündem toplantısında ele aldı.

REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.

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