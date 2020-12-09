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Mustafa Sarıgül'den CHP'deki taciz skandallarına tepki

, 'deki taciz skandallarının üstlerinin örtülmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Sarıgül, "CHP’deki taciz iddialarına ilişkin "Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz." dedi.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Mustafa Sarıgül'den CHP'deki taciz skandallarına tepki

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, CHP'deki taciz iddialarına ilişkin "Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz. Türkiye Değişim Hareketi olarak hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz. Türkiye'de şu anda iktidar yorgun, muhalefetin enerjisi ve heyecanı bitmiştir. " dedi.

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve il başkanları ile Ankara'da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Sarıgül, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gazetecilerin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin soruları üzerine Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Hareketi olarak diğer siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz'' diye konuştu.

CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

CHP'deki taciz iddialarına ilişkin de Sarıgül, ''Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz. Türkiye Değişim Hareketi olarak hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz. Türkiye'de şu anda iktidar yorgun, muhalefetin enerjisi ve heyecanı bitmiştir. Türkiye'nin yeni bir iktidar alternatifi parti şu anda doğuyor. İnşallah biz iktidarın alternatifi olan bir parti olacağız. Amacımız da Ankara'ya kiracı olmaya gitmek değil, ev sahibi olmaya gitmek. Amacımız da Ankara'dan iktidarın mührünü teslim almak" dedi.

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