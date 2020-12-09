Son dakika: Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'den flaş açıklama
ABD'nin de kullanımına onay verdiği Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapıldı. Pfizer CEO’su Albert Bourla'nın "Çok büyük bir hata" ifadeleri dünyayı şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz gün Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer-Biontech'in corona virüs aşısının verilerinin acil kullanım yetkisi için 'öngörülen başarı kriterlerini karşıladığını' ve aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek herhangi bir güvenlik endişesi uyandırmadığı açıklandı. FDA'dan gelen açıklamanın ardından Pfizer CEO'su Albert Bourla açıklama yaptı.
ÇOK BÜYÜK BİR HATA
NTV'nin haberine göre; Tek doz yapıldığında yaklaşık yüzde 52, iki doz yapıldığında ise yüzde 95'e kadar etkili olduğu açıklanan aşı ile ilgili Bourla, aşıyı yalnızca bir doz olmanın 'çok büyük bir hata' olacağını söyledi.
TEK DOZ ON GÜN SONRA BİR MİKTAR KORUMA SAĞLIYOR
FDA'nın Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili yayınladığı belgelerde, aşının tek doz alınmasından on gün sonra bir miktar koruma sağladığı, ancak yirmi bir gün sonra olunacak ikinci dozdan sonra çok etkili olduğunun altı çizildi.
Bourla, bir doz aşının sağladığı kısmi korumanın "epidemiyoloji açısından" corona virüs hastalarına yardımcı olabileceğini söylerken "Biri bunu yalnızca bir dozla yapmaya çalışırsa çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum, iki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadelerini kullandı.
KURALLARA UYGUN
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-Biontech corona virüs aşısına ilişkin verilerin, acil kullanım yetkilendirmesine ilişkin kurallarla uyumlu olduğunu ve aşının 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığını açıklamıştı.
FDA: OLDUKÇA ETKİLİ
FDA yayınladığı raporda, Alman Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19'u önleme noktasında oldukça etkili olduğunu belirterek aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek hiçbir güvenlik endişesi barındırmadığının altını çizmişti.
O KİŞİLERDE KULLANIMI İÇİN YETERLİ VERİ YOK
FDA, daha önce corona virüs geçirmiş kişilerin aşı olabileceğini belirtirken Pfizer-Biontech corona virüs aşısının 16 yaşından küçük bireylerde, hamilelerde ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde kullanılıp kullanılamayacağına dair ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtmişti.