Son dakika: Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'den flaş açıklama

TEK DOZ ON GÜN SONRA BİR MİKTAR KORUMA SAĞLIYOR



FDA'nın Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili yayınladığı belgelerde, aşının tek doz alınmasından on gün sonra bir miktar koruma sağladığı, ancak yirmi bir gün sonra olunacak ikinci dozdan sonra çok etkili olduğunun altı çizildi.



Bourla, bir doz aşının sağladığı kısmi korumanın "epidemiyoloji açısından" corona virüs hastalarına yardımcı olabileceğini söylerken "Biri bunu yalnızca bir dozla yapmaya çalışırsa çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum, iki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadelerini kullandı.