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Son dakika: Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre 300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki 'CMA CGM MİSSOURİ' adlı Liberya bayraklı  dev konteyner gemisi 'ndan geçti.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki 'CMA CGM MİSSOURİ' adlı Liberya bayraklı konteyner gemisi saat 09.00 sıralarından 'nde 'na girdi.

Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki dev geminin boğaz geçişine Kurtarma 11 römorkörü de eşlik etti.

Geminin boğaz geçişi sırasından kıyıda balık tutanlar şaşkın bakışlarla izledi.


Geminin boğaz geçişi havadan da görüntülenirken gemi yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için 'e açıldı.

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