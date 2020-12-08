İstanbul’da film gibi olay! Bankadan 2,5 milyonla çıkan kişilerin araçla önünü kestiler

Edinilen bilgiye göre, E.A. (23) ve müşterisi M.K. (28) bankada 2 milyon 525 bin TL değerindeki çeki bozdurup araçlarına bindi. İkili bankadan çıktıktan sonra beyaz renkli bir aracın kendilerinin peşinde olduğunu fark etti.

Araçtakiler bilerek bir benzin istasyonuna girerek takip edilip edilmediklerini anlamaya çalıştı. İddiaya göre aynı araç burada da arkalarından gelince ikili takip edildiklerine emin oldu.