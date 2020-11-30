30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçen, 'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita', 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita' saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Son dakika: Bulgar devriye gemisi Krajmorje Çanakkale Boğazından geçti SON DAKİKA: BULGAR DEVRİYE GEMİSİ 'KRAJMORJE' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA