Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 630 borda numaralı savaş gemisi 'Inghusheita' saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.