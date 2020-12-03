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Son dakika: Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre; Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi '' 'ndan geçerek, 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan 'Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemisine 36 millik boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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