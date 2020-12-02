Son dakika: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait 'Donald Cook' adlı DDG 75 borda numaralı savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılmıştı. 9 günün ardından savaş gemisi bugün saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.





Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin boğazı seyrettiği görülürken bazı askerler de fotoğraf çekti. Bir asker dürbün ile boğazı gözetlerken geminin ön ve arka kısmında ağır silahlı askerler nöbet tuttu.

Savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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