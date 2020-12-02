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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 18 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre; ’da polis tarafından, terör örgütü ’a yönelik düzenlenen düzenlendi. Operasyonda, uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 18 kişi gözaltında

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 18 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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