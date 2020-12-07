Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi' denildi.