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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi' denildi.

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