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Son dakika | TSK'dan PKK'ya Gara'da şok harekat! MSB: 4 PKK'lı öldürüldü

haberi... () " kuzeyindeki bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | TSK'dan PKK'ya Gara'da şok harekat! MSB: 4 PKK'lı öldürüldü

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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