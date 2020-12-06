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Son dakika: MSB duyurdu: 9 terörist etksiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 /'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: 9 terörist etksiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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