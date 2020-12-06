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Son dakika: MSB açıkladı! İşte son bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberi... yapılan son dakika açıklamasında "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Son dakika: MSB açıkladı! İşte son bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"

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