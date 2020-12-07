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Son dakika: Sağlık Bakanı yüksek riskli 6 ili açıkladı! Vatandaşları uyardı

koronavirüs yeni vaka oranlarının hızla yükseldiği 6 ili sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca 4 ilde yaşayan vatandaşları uyardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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sosyal medya hesabı üzerinden İzmir, Kastamonu, Samusun, Mersin, Hatay ve Adana'da yeni vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca verileri tek tek açıkladı. Paylaştığı mesajında; "ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 6 ildeki son verileride açıklayarak vatandaşları uyardı. "Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır." dedi.

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