Son dakika: Sağlık Bakanı yüksek riskli 6 ili açıkladı! Vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanı Koca verileri tek tek açıkladı. Paylaştığı mesajında; "ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında." ifadelerini kullandı.