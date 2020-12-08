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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca o illeri uyardı! Yüksek risk devam ediyor!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı , 5 ilin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek bu illeri uyardı. İşte Bakan Koca'nın uyarıda bulunduğu o iller!

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca o illeri uyardı! Yüksek risk devam ediyor!

Sağlık Bakanı , 5 ilin valisi, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

O İLLERİ TEK TEK SAYDI

Bakan Koca, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek vaka sayılarının devam ettiği , , , , Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz.

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O İLLERDE RİSK DEVAM EDİYOR!

"Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. "

O İLLER KISMEN KONTROL ALTINDA

"Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerine yer verdi.


KOCA DAHA ÖNCE BAZI İLLERDEKİ YOĞUN BAKIMLARDAKİ SON DURUMU DA PAYLAŞMIŞTI

Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77

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Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74

Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66

Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71

Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75

Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

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