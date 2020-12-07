O ilde korona haritası kıpkırmızı oldu: Günlük vaka sayısı 200'ü buldu



'KISITLAMALAR DEVAM ETMELİ'

Ali Üresin, alınan kısıtlama kararını yerinde bulduğunu söyledi. Hastalıktan bir an önce kurtulmayı dilediğini ifade eden Üresin, "Alınan karar memleketimiz ve hastalık için güzel oldu. Her zaman böyle olması icap eder. Milletimizin koronadan korunması için evde kalması iyi bir karar" dedi.

Adem Danışmaz ise tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Kısıtlama kararı iyi oldu. Devam etmesi gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının en azından ocak ayının sonuna kadar devam etmesi lazım" diye konuştu.