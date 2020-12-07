Son dakika: 07 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 07 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 07 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...