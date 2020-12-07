Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! İki terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde iki terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi.