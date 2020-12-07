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Çin medyasında koronavirüs hakkında flaş iddia: "Kovid-19 ilk olarak Vuhan'da görülmedi"

medyasının, Alman bilim insanı 'nin koronavirüse ilişkin açıklamalarını kasıtlı olarak çarpıttığı iddia edildi. Çin'de yayınlanan televizyon programında "Kovid-19'un ilk olarak Vuhan değil 'da görüldüğünü" belirtildi. Çin basınında, virüsün ordusunca Vuhan kentine bırakıldığı iddiaları da yer almıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Çin medyasında koronavirüs hakkında flaş iddia: Kovid-19 ilk olarak Vuhan'da görülmedi

medyası, Alman bilim insanı 'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin ifadelerini "kasıtlı" olarak çarpıttı.

ÇARPITMA VAR

'ın haberine göre, Çin medyası, virüsün kaynağının Vuhan olmadığı propagandasını desteklemesi için Biyogüvenlik Araştırmaları Enstitüsü (BIS) Müdürü Kekule'nin Kovid-19'un çıkış yerine dair geçen ay yaptığı açıklamalarını çarpıtarak kullandı.

"İLK OLARAK VUHAN'DA DEĞİL"

Çin medyası, Kekule'nin bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaları kasıtlı olarak çarpıtarak, "Kovid-19'un ilk olarak Vuhan değil 'da görüldüğünü" iddia etti.

"ÇOK AÇIK PROPAGANDA"

Kekule'nin iddiaları yalanlamasına karşın Çin medyasının çarpıttığı ifadeler, uluslararası basın ve sosyal medyada gündem oluşturdu.

Kovid-19'un salgının ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görüldüğüne dair çok sayıda açıklama yapan Kekule, açıklamalarının bağlamından koparılarak Çin medyasınca kullanılmasına ilişkin "Çok açık propaganda." dedi.

AVRUPALI YETKİLİLER GEÇ KALDI ELEŞTİRİSİ

Alman bilim insanı Kekule, Çin'in her şeyi propaganda aracı olarak kullandığına dikkati çekti.

Kekule, televizyon programındaki ifadesinde virüsün ilk olarak Çin'de ortaya çıktığının açık olduğunu vurgulamış ancak Avrupalı yetkililerin virüsü tespit etmesinin çok uzun sürmesi nedeniyle salgının dünyaya yayılmasına yol açıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

ÇİN'İN KOMPLO TEORİLERİ

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorileri üretiyor.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen dondurulmuş gıdaların virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.

ABD ORDUSU VUHAN'A GETİRDİ

Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin'den değil 'dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet'da yayımlamıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Çin basınında, virüsün ordusunca Vuhan kentine bırakıldığı iddiaları da yer almıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 66 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 544 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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