06 Aralık 2020, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dinleniyorum" yalanına CHP'li Yılmaz Ateş'ten tepki

’li Yılmaz Ateş, Genel Başkanı 'nun 'dinleniyorum" ifadelerini eleştirdi. CHP'nin FETÖ'ye teslimiyetini itiraf ettiği için partiden atılan Ateş yaptığı açıklamada, "Beştepe'ye giden CHP'liyi, ByLock'cu 180 vekili açıklayamayan Kılıçdaroğlu umarım telefonunun dinlendiğini ispatlayabilir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinleniyorum yalanına CHP'li Yılmaz Ateş'ten tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti devam ederken, tepkiler sürüyor. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan isimlerden biri de CHP'li Yılmaz Ateş oldu.

O İSİMLERİ İFŞA EDECEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüz gündemini değiştirmeye çalıştığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye ve sorunlarının tartışılmasını önlemekte çok büyük başarı göstermekte ve gündem belirlemektedir(!).

Elimde ByLock'cu AK Partili 180 milletvekilinin listesi var. Saraya giden CHP'liyi biliyorum. Saraydan para alıp parti kuracak CHP'lileri biliyorum" iddialarından sonra şimdi de telefonlarının dinlendiğini söyledi.

KANITLAYABİLECEK Mİ?

İnşallah hiç değilse bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı "Taciz-tecavüz" konusundaki suskunluğu ve kayıtsızlığını da böylece kamufle etmiş oldu. Kendisini kutlamak gerekir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, önceki gün T24'e yaptığı açıklamada tehditler geldiğini belirtip "Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum" demişti.

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