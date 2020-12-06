Bakan Soylu'dan Kübra Par'ın Kemal Kılıçdaroğlu yazısına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şeklindeki köşe yazısına cevap verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI İFTİRA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk yazarı Kübra Par'ın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz..." şeklindeki köşe yazısına cevap verdi ve "Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz..." dedi.

"ANA MUHALEFET BAŞKANININ DİNLENMESİ DE DEVLET SAPIKLIĞIDIR, BUNUN İDDİASI DA KORKUNÇ BİR İFTİRADIR!"

Süleyman Soylu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Kübra Par'ın "Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı köşe yazısına cevap verdi.

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz..."

"Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!"

Habertürk yazarı Kübra Par'ın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz..." başlıklı köşe yazısında şunları iddia etti:

"Bakan Süleyman Soylu, görevi gereği "Hayal ürünü, gerçek dışı" dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'TELEFONLARIM DİNLENİYOR' İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir internet sitesinin canlı yayınında; "Benim telefonlarımın dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Korumalar da ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Benden rahatsız olanlar var tabii" iddiasında bulunmuştu.