İstanbul'da İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı!

RUS KANALINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "(NTV'de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul'da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00'de Aleksey Petruşko 'Bizi nedense hâlâ tutuyorlar' dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler."