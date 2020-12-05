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İstanbul'da İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı!

Rus haber kanalı 'de çalışan muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin 'da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Konuya ilişkin tarafından yapılan açıklamada gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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İstanbul'da İHA üretim tesisleri bölgesinde izinsiz çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı!

'da yayın yapan televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının 'da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını iddia etti.

RUS KANALINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "(NTV'de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul'da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle ( saati ile aynı) 21.00'de Aleksey Petruşko 'Bizi nedense hâlâ tutuyorlar' dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler."

BULUNMALARI İÇİN UĞRAŞIYORUZ

NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.

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İZİNSİZ ÇEKİM YAPIYORLARDI

Sputnik'in haberine göreTürk 'ndan bir kaynak Petruşko ile Malışkin'in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği "İlimizdeki (İHA) Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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