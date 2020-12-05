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TTB ihaneti çuvala sığmıyor! Örgüt konferansında boy gösterecek

Son dakika haberine göre; Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın propagandasından 2 yıl hapis cezası alan Türk Tabipleri Birliği’nin () de örgüt konferansında boy gösterecek.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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TTB ihaneti çuvala sığmıyor! Örgüt konferansında boy gösterecek

Başkan 'ın "Terörle iç içe" olarak nitelendirdiği ve en son terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığa getirildiği Türk Tabipler Birliği'nden () ihanet gibi bir adım geldi.

Terör örgütü 'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Uzm. Dr. 'nın da katılacağı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın 'daki yapılanması olarak faaliyet gösteren derneğin, konferansının 16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacağı, TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın konuşmasının da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" başlığı taşıması dikkat çekti. Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.



TERÖR SUÇUNDAN CEZA ALDI
TTB başkanlığına seçilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya destek amacıyla yayımlanan sözde bildiriye imza attığı gerekçesiyle yargılanmış, terör propagandasından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

PKK organizasyonuna katılan birliğin Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya ise 'da özel hastanede görev yapıyor.

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