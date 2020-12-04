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Tacize uğrayan CHP'li isim ilk kez A Haber'e konuştu: Beni tehdit ettiler ve olayı örtbas etmeye çalıştılar
CHP taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılmaya devam ederken, Avcılar İlçe Başkanlığından görev yapan ve taciz mağduru Özlem Hanelçi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.
TEHDİT EDİLDİM
Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını belirtti.
CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da belirtti.
"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER
Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.
ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER
Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.