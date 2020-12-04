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Tacize uğrayan CHP'li isim ilk kez A Haber'e konuştu: Beni tehdit ettiler ve olayı örtbas etmeye çalıştılar

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Giriş: 04.12.2020 23:34
Güncelleme:04.12.2020 23:36
CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları her geçen gün artarken, Avcılar İlçe Başkanlığında görev yapan ve taciz edilen Özlem Hanelçi A Haber ekranlarındaki Memleket Meselesi programına konuştu. Hanelçi taciz olayından sonra İl Başkanlığına gittiğini ancak geri yollandığını ifade ederken, oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ifade etti.

CHP taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılmaya devam ederken, Avcılar İlçe Başkanlığından görev yapan ve taciz mağduru Özlem Hanelçi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.

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TEHDİT EDİLDİM

Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını belirtti.

CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da belirtti.

"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER

Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.

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ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER

Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.

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