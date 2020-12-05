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Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika haberi... Kısa süre önce ve çevresinde de hissedilen bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. A Haber'e konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok. Korkan vatandaşlarımız kapılarının önüne çıkabilirler." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Son dakika haberine göre Antalya ve çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR İSTERLERSE EVLERİNİN ÖNÜNE ÇIKABİLİRLER
Antalya Valisi Ersin Yazıcı koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların isterlerse evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURDU
Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.

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