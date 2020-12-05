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Son dakika! Antalya'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 05.12.2020 16:08
Güncelleme:05.12.2020 16:11
Son dakika haberler... Kısa süre önce Antalya ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. Detayları A Haber muhabiri Yasir Anzerli canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Antalya ve çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

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