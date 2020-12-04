Uzman isim Hasan Sözbilir'den İzmir'e deprem uyarısı

Bu depremin bölgedeki 4 bin 217'nci artçı sarsıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Samos'ta meydana gelen bir deprem. Bu bölgede artçılar daha birkaç ay sürebilir. Çünkü Türkiye ölçeğinde baktığımızda, 24 Ocak'taki Elazığ depreminin artçıları hala sürüyor. Dolayısıyla 1 yılı geçebilir de. 5'e yakın artçılar beklenebilir. Bunlar can ve mal kaybına yol açacak depremler değil. Büyük ölçekli depremlerde etkileniyoruz, bunlardan değil. İzmir'in kendi faydalarına baktığımızda henüz bir deprem yok. Bir Gümüldür fayının köşesinde 1-2 deprem yoğunluğu var. Bunlar da olağan. Bu bölgede fayların belli oranda etkilenmesi çok olağandır. Ancak bizim faylarımız tetiklenme konumuna geçmedi" dedi.