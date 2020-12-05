Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolu açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak projeyi bugün hizmete açıyor. Açılış töreninde önemli açıklamalarda Başkan Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlamentosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir." diyerek sert çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
2x2 gerçekten muhteşem bir yol için milletim adına iftihar ettim. Nerelerden nereye geldik. İnanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşım ülkemizi, milletimizi takdirle anacaktır.
Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır.
Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.
TEK PARTİ CHP'Sİ GİBİ BU İNSANLARI KATİLLERİNE TESLİM ETMEDİK
Hep dik durduk sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal Harbi'mizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldik, işte benim de dedem Sarıkamış'ta kucağında tüfeğiyle donarak şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a işte bu millet böyle cengaver bir millet.
Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimizin kast edilmesine rıza göstermedik.
Terörden şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hem gönlümüzü aynı zamanda kapılarımızı açtık.
Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bu insanları katillerine teslim edenlerden olmadık.
Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı, bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir.
KARABAĞ SEMALARINI ARTIK PAÇAVRALAR DEĞİL HİLAL VE YILDIZ SÜSLÜYOR
Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk.
Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur.
Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.
İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız.
Azerbaycan kimseye saldırmamıştır. 30 yıl boyunca işgal altında topraklarını azad etmiştir.
Bunu da meşrutiyet çerçevesinde gerçekleştirmiştir.
FRANSA'YA SERT TEPKİ: TAM BİR FECAATTİR, FELAKETTİR
Hal böyleyken MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlamentosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir.
Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı."
DEV PROJE HİZMETE GİRDİ
Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı.
Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, mevcut yolun Karakurt Barajı'nın altında kalmasından dolayı yeni yolun yapıldığını belirtti.
KARS VE SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK
Arslan, "Karaurgan tarafından verilen trafiğin oluşturduğu sıkıntılardan yeni yol sayesinde kurtulduk. Kars ve Sarıkamış Kayak Merkez'ine geleceklerin de ulaşımını kolaylaştıracak olan yol 15 gün önce kullanıma açıldı. 5 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile resmi açılış gerçekleşecek" dedi.
Arslan, başta Başkan Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edip, yolda kazasız yolculuklar yapılmasını temenni etti.