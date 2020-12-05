Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : Yerli ve milli silahlarımız Karabağ'ı işgalden kurtardı
Son dakika haberi...Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.
GÜNDEM AA
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Akar:Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı
Akar:Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı
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