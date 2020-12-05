05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : Yerli ve milli silahlarımız Karabağ'ı işgalden kurtardı

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : Yerli ve milli silahlarımız Karabağ'ı işgalden kurtardı

Son dakika haberi...Akar: Azerbaycan, ''nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
ABONE OL
Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : Yerli ve milli silahlarımız Karabağ'ı işgalden kurtardı

Akar:Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı

Ayrıntılar geliyor...

Türkiyeden yeni mucize! Mermi atmadan Drone ve İHA avlıyor TÜRKİYE'DEN YENİ MUCİZE! MERMİ ATMADAN DRONE VE İHA AVLIYOR
Türk İHA ve SİHAları dünyanın dilinde! ABD basını öve öve bitiremedi TÜRK İHA VE SİHA'LARI DÜNYANIN DİLİNDE! ABD BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
İHA buldu F-16 vurdu! Sözde komutan öldürüldü İHA BULDU F-16 VURDU! SÖZDE KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA