Son dakika: Siirt'te korkutan deprem! 3 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Siirt'te deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Siirt''te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Siirt'in Kurtalan ilçesi olarak bildirildi.

Saat 8.45'te yerin 20.06 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

SİİRT VALİSİ: MERKEZDE HASAR YOK

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen deprem hakkında A Haber'e konuştu.

Türkiye, Siirt'in Kurtalan ilçesi merkezli depremle uyandı. A Haber'e bağlanan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." şeklinde konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan depremle ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

PROF. DR. ERSOY: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı:

"Siirt'in kuzey kısmından geçen Kuzey Batı - Güney Doğu uzanımlı fay zonu var. Kurtaralan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, burası da Batman'ın doğusuna düşen bir yer. 5 büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için büyük bir deprem. Herkes sokaklara çıkmış.

Merak ediyorum, herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Normal şartlarda bir zarar gelmemesi gerek. Fakat burada fay uzunluklarına bakıyorum, çok uzun faylar yok. Büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Bu bölge için, bazı faylarda 6'ya kadar çıkan depremler olabilir ama daha büyüğünün olmasını gösterecek belirtiler yok."