Son dakika: Siirt'te korkutan deprem! 3 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika... Siirt'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te 5.0 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 3 Aralık son depremler listesi...
Siirt'te deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Siirt''te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Siirt'in Kurtalan ilçesi olarak bildirildi.
Saat 8.45'te yerin 20.06 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
SİİRT VALİSİ: MERKEZDE HASAR YOK
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen deprem hakkında A Haber'e konuştu.
Türkiye, Siirt'in Kurtalan ilçesi merkezli depremle uyandı. A Haber'e bağlanan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." şeklinde konuştu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan depremle ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
PROF. DR. ERSOY: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı:
"Siirt'in kuzey kısmından geçen Kuzey Batı - Güney Doğu uzanımlı fay zonu var. Kurtaralan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, burası da Batman'ın doğusuna düşen bir yer. 5 büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için büyük bir deprem. Herkes sokaklara çıkmış.
Merak ediyorum, herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Normal şartlarda bir zarar gelmemesi gerek. Fakat burada fay uzunluklarına bakıyorum, çok uzun faylar yok. Büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Bu bölge için, bazı faylarda 6'ya kadar çıkan depremler olabilir ama daha büyüğünün olmasını gösterecek belirtiler yok."
SON DEPREMLER (3 ARALIK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.12.03 08:45:18 37.9645 41.6863 2.2 -.- 5.2 5.1 KAYABAGLAR-KURTALAN (SIIRT) REVIZE01 (2020.12.03 08:45:19)
2020.12.03 08:35:38 40.4918 29.0648 14.5 -.- 1.3 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2020.12.03 08:08:15 37.8433 26.9385 11.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 07:33:11 38.6775 27.2728 11.3 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(MANISA) İlksel
2020.12.03 06:53:05 38.9207 30.0655 3.0 -.- 2.6 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 06:44:35 37.8867 26.5057 18.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 06:43:29 36.2860 28.4838 19.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.03 06:41:55 38.9442 30.0625 4.5 -.- 2.8 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 06:39:26 38.4775 39.1035 4.9 -.- 1.5 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.03 06:37:10 37.8622 26.4780 8.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 06:20:15 40.5850 28.9928 6.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 06:05:30 41.3475 43.9537 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2020.12.03 05:46:04 37.6590 25.8560 5.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.03 05:45:08 38.9643 29.9965 5.2 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:44:13 37.8692 26.5735 14.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:38:58 40.5745 29.0090 2.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 05:38:12 40.5882 28.9742 9.4 -.- 3.3 3.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 05:32:20 37.8945 26.9968 25.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:29:40 37.8277 26.9462 18.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:25:33 38.9505 30.0380 4.7 -.- 2.8 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:17:55 39.0268 27.1547 5.5 -.- 1.7 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.03 05:09:04 38.9430 30.0375 5.4 -.- 2.1 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:01:40 37.8402 26.7103 5.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 04:20:37 37.8515 27.1652 6.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 04:10:14 40.4340 28.9582 4.5 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.12.03 03:50:42 36.1925 27.1230 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.03 03:42:30 37.6025 27.0578 12.4 -.- 1.4 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 03:30:03 39.3707 28.2112 4.7 -.- 2.3 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.12.03 03:19:23 37.0237 28.1443 15.6 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2020.12.03 02:18:42 37.8382 26.9698 11.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 02:16:29 37.8725 26.9303 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 02:15:48 38.9468 40.3695 4.6 -.- 1.4 -.- CEVRIMPINAR-(BINGOL) İlksel
2020.12.03 01:55:16 37.8958 26.7407 7.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 01:49:33 37.8843 26.9500 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 01:29:14 38.9595 30.0512 7.1 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 01:20:45 38.0313 34.0658 10.1 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.12.03 01:17:37 37.8905 26.9388 13.0 -.- 3.1 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 01:05:42 40.6788 35.3963 5.0 -.- 2.5 -.- OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2020.12.03 00:38:32 38.9380 30.0357 7.5 -.- 2.5 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 00:30:57 39.0475 30.1600 22.9 -.- 1.8 -.- MURATHANLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 00:28:07 38.9697 30.0087 5.5 -.- 1.9 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 00:25:30 38.9270 30.0448 6.5 -.- 3.4 3.3 ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 00:20:18 37.8007 26.4233 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.03 00:14:03 40.7418 29.0227 16.2 -.- 2.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
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