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Başkan Erdoğan 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidiyor! Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek

Son dakika haberine göre... Başkan , 'ta 'a gidecek. Başkan Erdoğan, burada mevkidaşı ile görüşecek. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Başkan Erdoğan 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidiyor! Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek

Başkan 'ın 'ta 'a gideceği açıklandı.

Karabağ zaferinin ardından gerçekleştirilecek ziyarette Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'le görüşme gerçekleştirecek.

TÖRENE KATILACAK

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, ile arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

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