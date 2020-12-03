Başkan Erdoğan 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidiyor! Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)