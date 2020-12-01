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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk herkes bu gerçekliği kabullenecek

Son dakika haberine göre... , "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk herkes bu gerçekliği kabullenecek

Cumhurbaşkanı , "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Bugün 'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun" diye konuştu.

LAÇIN'A 28 YIL SONRA AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI

Azerbaycan ordusu, işgalinden kurtardığı Laçın'a girdi. 28 yıl sonra girdiği Laçın'a Azerbaycan bayrağı astı. Azerbaycan 'ndan paylaşılan videoda, "Yaşasın Azerbaycan. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerine yer verildi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.

Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre doldu. Ermenistan'a Laçın'ı boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdikten sonra Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı.

Laçın'a 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı asıldı LAÇIN'A 28 YIL SONRA AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Aliyev'e rapor veren askerlerin komutanı, "Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan varılan göre Ermenistan, Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmişti.

Son dakika: Kardeş Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi SON DAKİKA: KARDEŞ AZERBAYCAN ORDUSU LAÇIN'A GİRDİ
Ermeniler cephede yaşadıkları korkuyu böyle anlattı: Azerbaycan askerlerinin baskınları ölüm meleğinin gelişi gibiydi ERMENİLER CEPHEDE YAŞADIKLARI KORKUYU BÖYLE ANLATTI: AZERBAYCAN ASKERLERİNİN BASKINLARI ÖLÜM MELEĞİNİN GELİŞİ GİBİYDİ

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