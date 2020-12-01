Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk herkes bu gerçekliği kabullenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun" diye konuştu.