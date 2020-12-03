03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinden sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinden sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Harekatı bölgesindeki terör temizliğinin ardından güvenliği sağlamaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sızma girişimindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinden sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki sıcak gelişmeleri aktardı.

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: Eskişehir’de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Muşta ikna edilen PKKlı ailesiyle buluşturuldu SON DAKİKA: MUŞ'TA İKNA EDİLEN PKK'LI AİLESİYLE BULUŞTURULDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA