Azerbaycan ordusu açıkladı! İşte Ermenistan'ın uğradığı zararın maliyeti
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den 10 Kasım’a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonların Ermenistan’a 4.8 milyar dolara mal olduğu açıklandı.
DÜNYA İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu.
Bunun üzerine UNEC Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonun Ermenistan'a ne kadar mal olduğunu hesapladı. Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve yağmalanan askeri teçhizatın değeri tespit edildi.
Bilim adamlarına göre, Aliyev'in Büyük Vatan Savaşı olarak açıkladığı operasyon, Ermenistan'a 4,8 milyar dolara mal oldu.
ERMENİLER CEPHEDE YAŞADIKLARI KORKUYU BÖYLE ANLATTI: AZERBAYCAN ASKERLERİNİN BASKINLARI ÖLÜM MELEĞİNİN GELİŞİ GİBİYDİ