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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden arasında CHP'li Başkan Yardımcısı 'un da bulunduğu 17'si adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı.

Aralarında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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