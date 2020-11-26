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Son dakika: İstanbul'da PKK'ya büyük operasyon! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı da gözaltında

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: İstanbul'da PKK'ya büyük operasyon! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı da gözaltında

/ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenledi.

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19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranması olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

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