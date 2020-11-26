Son dakika: İstanbul'da PKK'ya büyük operasyon! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı da gözaltında

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

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